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Картина маслом Вид на Иерусалим с Елеонской горой (1847 г.) Хьюберт Саттлер

Aртикул 57178C Хьюберт Саттлер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

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