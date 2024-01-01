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Картина маслом Апофеоз Аполлона (посвящение искусству) Климт Густав

Aртикул 79284D Климт Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Апофеоз Аполлона (посвящение искусству)" Климт Густав по цене от 6390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Апофеоз Аполлона (посвящение искусству)" Климт Густав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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