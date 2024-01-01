8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Весна Моне Клод

Aртикул 81602D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Весна" Моне Клод по цене от 7400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Весна" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниГлициния (с цветокоррекцией)ГлицинияСадовая дорожкаАфриканская лилия (Agapanthus)Тополя на ЭптеПоле маков №3Водяные лилии (Нимфеи)
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17Леда и Лебедь ПраздникВоскресный день на острове Гранд-ЖаттДевушка на шезлонгеМяч №5Летний отдых на поляне
Смотреть все

Тематика: Сады и парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садИтальянский паркСад (Garden) №8Итальянский пейзажИталия (Italy) №2Собиратели апельсиновБабушкин садВесенний сад
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers) Мона Лиза (1978)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Двое мужчин и женщина ( Two Men and a Young Woman making Music on a Terrace)Семейный портрет Гиршпрунга Леди опечатывает письмо (Lady Sealing a Letter)Север ЮгМадам де ПомпадурЛюбимый поэт (The Favourite Poet)Девушка читает книгу (Girl reading a book)Книга (Book)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садСирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садАбстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все