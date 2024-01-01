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Картина маслом Предложение (1891) Чахурский Владислав

Aртикул 81730B Чахурский Владислав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Предложение (1891)" Чахурский Владислав по цене от 7440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Предложение (1891)" Чахурский Владислав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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