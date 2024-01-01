8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Геометрия и будущее (1567 г.), табл. №7 Лоренц Штёр

Aртикул 82681D Лоренц Штёр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Геометрия и будущее (1567 г.), табл. №7" Лоренц Штёр по цене от 7400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Геометрия и будущее (1567 г.), табл. №7" Лоренц Штёр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Геометрические

Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадратПереход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Оптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаНомер 7 (Number 7)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Натюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВавилонская башняМечта человеческой жизниВенецианские любовники
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все