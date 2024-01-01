8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Шкатулка для драгоценностей Ганс Зацка

Aртикул 83035C Ганс Зацка
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Шкатулка для драгоценностей" Ганс Зацка по цене от 7440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Шкатулка для драгоценностей" Ганс Зацка можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ганс Зацка

Нимфы на рассветеКлассическая идиллияПочта из-за океанаСчастливчикиСладкие поздравления или ЛибесботенВенера и КупидонСладкие сныМадонна с младенцем и путтиАртисты гарема
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Туалет (1888)ВаннаВанна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20Фриз Бетховена - Панель 3-1КупальщицыПосле ванны — Женщина вытираетсяКупальщица №21
Смотреть все

Стиль: Ню

Туалет (1888)ВаннаВанна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20КупальщицыПосле ванны — Женщина вытираетсяКупальщица №21Алтарь Диониса
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Еловый лес IРыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаУрок музыки Смерть Ивана ГрозногоКазнь Джейн ГрейДва бездельникаМудрые и глупые девыИлия в пустыне (1877-1878) (Elijah in the Wilderness)Примирение Монтек и Капулетти
Смотреть все