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Картина маслом Галантная сцена во дворце (1630–1636) Дирк ван Делен

Aртикул 83076C Дирк ван Делен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Галантная сцена во дворце (1630–1636)" Дирк ван Делен по цене от 7340 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

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    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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