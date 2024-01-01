8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дома у реки (около 1938 г.) Анри Ле Сиданер

Aртикул 83574C Анри Ле Сиданер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дома у реки (около 1938 г.)" Анри Ле Сиданер по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дома у реки (около 1938 г.)" Анри Ле Сиданер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анри Ле Сиданер

Канал осени (Жизор) (1913)Старый дом, Трегье (1913 г.)Гортензии (1918)Ле Барк в Ла-Рошели (1923)Кафе на берегу озера (1937)Старые дома (1903)Снег, Шартр (1918)Место водопьющих, Экс-ле-Бен (1937)Старый фавн (1926)
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Лондон №9Мост под дождемБруклинский мостМостик в море №2
Смотреть все

Тематика: Города и страны

Яркий приморский пейзажАрт город №3Символы европейских городов - Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже, Пизанская башня в Пизе и Биг-Бен в ЛондонеДостопримечательности городов ЕвропыИскаженный городПанорама Нью-Йорка с отражениемГород-черепСовременный город №2Городской пейзаж №28
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Пейзаж №3
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикВ голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьНатюрморт с яблоками и персиками (1905)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Фрукты и кувшин на столе (1890-1894)Река с Мостом этих Трех Источников (River with the Bridge of the Three Sources)Натюрморт (1886-1890)
Смотреть все