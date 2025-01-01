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Картина маслом Крыло ролика Дюрер Альбрехт

Aртикул 84639C Дюрер Альбрехт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Крыло ролика" Дюрер Альбрехт по цене от 8400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Крыло ролика" Дюрер Альбрехт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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