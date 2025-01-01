8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Похороны Мане Эдуард

Aртикул 84902D Мане Эдуард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Похороны" Мане Эдуард по цене от 8440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Похороны" Мане Эдуард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мане Эдуард

Лунный свет над портом Булони, 1869 г.СпаржаЧез ТортониБар в Фоли-БержерКлубникаБерега Сены в АржантёеСливыАмазонка - Портрет Марии ЛефебюрПортрет поэта Захария Астрюка
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садПраздник боговОпять двойкаЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаДевочки вышиваютВсё в прошломНочной дозорБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Кладбища

Могила Иэясу Токугава"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Улица гробниц в Помпеи (Street of the Tombs, Pompeii)"Кладбище Этапль, 1919Историческое кладбище Грейфраерс вокруг церкви Грейфраерс в южной части Старого города Эдинбурга (Шотландия)Старая церковная башня в Нюэнене («Крестьянский погост»)Семья у могилы принца Вильгельма I в Новой церкви, Делфт (1645 г.)Вдова, обнимающая могилу мужаЗима – Ночь – Старость и Смерть (из цикла «Времена дня и возрасты человека» 1803 г.)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все