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Картина маслом Битва между авианосцами U.S.S. Kearsarge и C.S.S. Alabama Мане Эдуард

Aртикул 84907C Мане Эдуард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Битва между авианосцами U.S.S. Kearsarge и C.S.S. Alabama" Мане Эдуард по цене от 8400 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

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