8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Pastées et Futures (1922–1926). Жорж Барбье

Aртикул 86737D Жорж Барбье
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом " Pastées et Futures (1922–1926)." Жорж Барбье по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом " Pastées et Futures (1922–1926)." Жорж Барбье можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жорж Барбье

Великое декольте (1921)Вкус лака (1920)Любовь слепа (1920)Целуйтесь в сердце, прекрасные дамы! (1924)Минхуит… или модная квартира (1920)Бабушка и внучка (1920)Написано заранее 1920 года (1920)Обнаженная женщина на диванеТри красавицы Мнасидики (1922)
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАнгелы (Angels)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонИскусствоДва маленьких ангела Сотворение котов
Смотреть все

Тематика: Ню мужчины

ИдиллияФриз Бетховена - Панель 3-1ЛаокоонСуд Парижа (1614)Вакх и АриаднаЗолотой век (1605)Аталанта и ГиппоменПолифемМарс и Венера удивлены Вулканом
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВинтажный лес - вид 4Черное дерево в золотых и винтажных тонахЦветы на дереве (Flowers on the tree)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фоне
Смотреть все

Тематика: Театральные афиши

Аманц (1895)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Тропические райские птицы.Обнаженная девушка в свадебной фатеКарта мира животных в скандинавском стилеПоп арт людиПоймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все

Стиль: Ар-деко

Золотое деревоСтильный плакат в стиле арт-деко на тему вечера в ресторане с дегустацией винИллюстрация в стиле арт-деко с красивой девушкой, одетой по моде 1920-х годов, на улице старинного городкаНатюрморт №27Роскошный белый интерьер комнаты в стиле арт-деко с большим окном и телескопомДинамичный плакат в стиле арт-деко с танцевальной парой и девушкой на геометрическом фонеЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной рамеРозовые розы, китайская вазаЯркий плакат с классическим ретро автомобилем и надписью на жёлтом фоне с чёрной и красной полосами
Смотреть все