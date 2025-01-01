8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Инфанта Маргарет Тереза ​​в синем платье Веласкес Диего

Aртикул 86970D Веласкес Диего
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Инфанта Маргарет Тереза ​​в синем платье" Веласкес Диего по цене от 8430 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Инфанта Маргарет Тереза ​​в синем платье" Веласкес Диего можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Веласкес Диего

Инфанте Бальтасар Карлос верхом на лошади.Марианна Австрийская (1634–1696), королева ИспанииСтарушка готовит яйцаТри музыкантаОбедКухонная горничная
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютПрогулка под дождемДевочка кормит голубейТройка («Ученики мастеровые везут воду»)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Испанская

Герника (цветной вариант)Две женщины у окна (1655-1660)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Спящая девушка (Sleeping girl)Обнаженная женщина Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все