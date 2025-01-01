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Картина маслом Христос как страдающий Искупитель Мантенья Андреа

Aртикул 88335D Мантенья Андреа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x33 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Христос как страдающий Искупитель" Мантенья Андреа по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Христос как страдающий Искупитель" Мантенья Андреа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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