8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Козимо I Медичи в доспехах Бронзино Аньоло

Aртикул 88375D Бронзино Аньоло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Козимо I Медичи в доспехах" Бронзино Аньоло по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Козимо I Медичи в доспехах" Бронзино Аньоло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бронзино Аньоло

Поклонение бронзовой змее-3Переход через Красное мореПоклонение бронзовой змее-2Переход через Красное море-1Поклонение бронзовой змее-4Потолок часовни Элеоноры ТоледскойПоклонение бронзовой змее-1
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Рыцари

Девушка в объятиях рыцаря в доспехахАвантюристКонный портрет герцога Букингемского (1625)Видение рыцаря (Vision of a Knight)Томас Говард, 2-й граф АрунделКонная битва на площади Санта-КрочеДон Кихот и Санчо ПансаРыцарь в доспехах, стоящий у пернатого коняСвятой Мартин разрывает плащ (1843-1845)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Венецианские любовникиПалата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекПадение Титанов
Смотреть все