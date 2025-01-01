8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Коровы в лесу Генералич Иван

Aртикул 89828B Генералич Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 22x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Коровы в лесу" Генералич Иван по цене от 9260 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Коровы в лесу" Генералич Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Генералич Иван

Рыбак продает рыбуРаспятый ПетухСвадьба оленяЗимаАвтопортретСвинопасПортретМильчек с книгойТанцы в виноградниках
Смотреть все

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаРека в лесу №5Бирюзовый лесАбстрактный лес - вид 2Сестрорецкий бор (Forest)Абстракция в лесуЛетний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Коровы

Корова на диванеЛетающая корова с крыльями на голубом фонеКорова в стиле мастихин №4Ферма в Лакене (1617-1618)Красная короваВыразительный портрет шотландского быка с высунутым языком (Шотландия)Белый бык (1916-1956) (A White Bull)Корова с венком из ромашекИспугалась (Scared)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Национальность: Хорватская

Рыбак продает рыбуРаспятый ПетухСвадьба оленяАвтопортретЗимаСвинопасПортретСмолекМильчек с книгой
Смотреть все