8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вдаль под зонтом

Aртикул 100032D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вдаль под зонтом"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вдаль под зонтом" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Дождь

Мост под дождемПара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьРыжая девочка с зонтиком весело шагает под дождёмКафе во ФранцииДождливый деньФутуристичный ночной город под дождёмДождь (Rain)Очень неприятная погода
Смотреть все

Тематика: Прогулка

Бабушкин садЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Девушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховПрогулка влюбленных среди полевых цветовСтарый город IIПрогулка по пустыне №2Прогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуБелая лодка на пляже. Легкий летний вечер Летний вечер на Южном пляже, Скаген. Энн Арчер и Мари Кройер
Смотреть все

Тематика: Зонты

Двое под зонтом в ЛондонеПара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьПрогулка влюбленных с красным зонтом по ЛондонуУлицы с разноцветными зонтамиПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииЛюди под зонтамиМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесу
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все