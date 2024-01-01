Картины маслом Дождь

Как порой хочется во время плохой погоды укутаться в плед, налить горячего чая, набрать плюшек, читать книгу и не ходить ни на какую работу. Зачастую картины маслом про дождь и создают такое впечатление, уныния и опустошенности...

Однако вспомните летние дожди, теплые, сильные, под которыми хочется побегать босиком, не прикрываясь, а подставив лицо каплям воды. Какое детское счастье! Дождь в картинах маслом известных художников вы можете увидеть на полотнах Монтезина, Ровланда, Сислея, Хассама, Люса, Вламинка, Ендогурова, Уистлера и других.

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