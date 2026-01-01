8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Распахнутое окно Парижа

Aртикул 101115D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x40 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Распахнутое окно Парижа"  по цене от 9500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Распахнутое окно Парижа" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Париж

Двое под зонтомЦветочный рынокЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Париж №2Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Прогулка по ПарижуОсень в ПарижеВечер в Париже
Смотреть все

Тематика: Открытые окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Ирис в вазе у окна и моря с волнамиФальш-окно №2Ваза на столе возле окнаДеревянные окна с видом на озеро Сирень за окном (Lilacs outside the window)Ромашки и роза на окнеРаспахнутое окно
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все