8 (495) 648-66-46

Плакат Знамения Христа Из серии «Знамена Востока» Рерих Николай Константинович

Aртикул 400518D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Знамения Христа Из серии «Знамена Востока»" Рерих Николай Константинович по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Знамения Христа Из серии «Знамена Востока»" Рерих Николай Константинович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рерих Николай Константинович

Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Величайший и святейший из тангла из серии «Шамбала»Монхеган МэнГималайский пейзажДорога №26Будда, Завоеватель. Из серии «Знамена Востока»Мухаммед на горе Хира. Из серии «Знамена Востока»Звезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Выше гор. Из серии «Его страна»
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелПервая дуэльПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Иисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыФреска Древнега Египта (Fresco Drevnega Egypt)Перепись в ВифлеемеБудда (Buddha) №7Страшный суд
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомДерево (Tree) №2ПоцелуйМагнолии на бежевом фонеПариж №2Адель Блох-Бауэр IIОбнаженная женщина Равновесие созидания (Balance of creation)Маки розовые
Смотреть все

Век: 20-й век

Итальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Летний садСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Московский дворикМэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Русская

Москва (Moscow) №10Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Сирень (Iilac) №15Утро в сосновом лесуМосковский дворикДевушка с цветами (Girl with flowers)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Падший ангелТайная вечеря (Lord's Supper)Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Иисус Христос в пустынеБог Отец и ангел (1620) (God the Father and Angel)Христос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)
Смотреть все