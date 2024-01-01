8 (495) 648-66-46

Плакат Портретная группа (Дороти, Елена и Боб) Чейз Уильям

Aртикул 400603D Чейз Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x32 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Портретная группа (Дороти, Елена и Боб)" Чейз Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Портретная группа (Дороти, Елена и Боб)" Чейз Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чейз Уильям

На морском побережьеАлиса в студии Шиннекок (В студии)Серый деньБольшая медная чашаДружественный звонокХолмыНатюрморт №17ФлоренцияПоле №20
Смотреть все

Тематика: Семья

Дедушка с внуком играют в шахматыСчастливая семья (The happy family)Дама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Отдых (Recreation)Веселая семья Молодая женщина наблюдающая за детьми (Young-Woman Contemplating Two Children Who Sembrassent)Счастливая семья катается на велосипедах в красивом зелёном паркеНяня с детьмиСемья у врача
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Помощь другу Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомМэрилин Монро на красном фонеДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолый ребенок Наполеон на перевале Сен-БернарПоцелуй Мона Лиза (1978)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Две женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все