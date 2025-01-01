8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Толлесхант-Бекингем, Эссекс Гёртин Томас

Aртикул 408218D Гёртин Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Толлесхант-Бекингем, Эссекс" Гёртин Томас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Толлесхант-Бекингем, Эссекс" Гёртин Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гёртин Томас

Аббатство Риво, ЙоркширЗамок Мелвилл, МидлотианЛинкольнский СоборЗамок Линдисфарн, Святой Остров, НортумберлендРуины на побережьеДеревенский домЗамок ДенбиСвятой остров Святого КатбертаМост УЗ, Йорк
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"арка Септимия Севера Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Каприччио с Римскими руинамиРуины №3
Смотреть все

Тематика: Башни

Галатская башня при лунном свете (1845 г.)Вавилонская башняБашня с часами на площади Сан-МаркоРазрушенная башня (сцена на Средиземноморском побережье с башней)Башня при лунном светеВенеция, Дворец ДожейВид на Понте Саларио НастоящееС. Пьетро Дели Агостиниани.
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятники
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все