8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Кастинг пушек: пл.3 Ян ван дер Страт

Aртикул 422172D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Кастинг пушек: пл.3" Ян ван дер Страт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Кастинг пушек: пл.3" Ян ван дер Страт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ян ван дер Страт

Император Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиБой между слонами и змеями, тарелка 2 от диких зверей, птиц, рыбных серийОхота на слоновОхота на кабана с копьями, из сцен охоты в декоративных рамахРимский солдат, сражающийся с одним из слонов Ганнибала, пл.Новые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листКонная битва на площади Санта-КрочеОхота на медведя, из серии с дикими зверями, птицами, рыбками ...
Смотреть все

Тематика: Кузнецы

Натюрморт с инструментами кузнеца - молотками и наковальнейкузнецНовые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение полировки брони, табличка 17Новые изобретения современности [Нова Реперта], Изобретение сахарного завода, плита 13порошок
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Венецианские любовникиСтрашный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Зимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Вавилонская башняВавилонская башня (с цветокоррекцией)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Две прикованные обезьяны (1562)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Бой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противниковАвраам и Мелхиседек
Смотреть все