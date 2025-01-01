8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Бог долголетия с белыми оленями в пейзаже Гёкудо Каваи

Aртикул 421725D Гёкудо Каваи
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Бог долголетия с белыми оленями в пейзаже" Гёкудо Каваи по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Бог долголетия с белыми оленями в пейзаже" Гёкудо Каваи можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гёкудо Каваи

Белое облако на красивых горах осеньюВесенняя моросьБаклан РыбалкаВечер на берегу озераГорная деревня веснойMeika kachō gafuБаклан РыбалкаМолодые дамы сажают рисснегопад
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Олени

Скандинавский оленьОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойОлени в лесуГеометрический монохромный оленьЗолотые птицы летят к солнцуМонарх Глен Олень на фоне ЛуныОлень на краю скалы в горном лесуДве косули в хлебном поле
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Японская

Дерево (Tree) №2Большая волна в КанагавеЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Сакура №5Камбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)
Смотреть все

Стиль: Нихонга

Белое облако на красивых горах осеньюВесенняя моросьЧайница и фруктыБаклан РыбалкаЦветение персикаЧерные пионыВечер на берегу озераГорная деревня веснойMeika kachō gafu
Смотреть все