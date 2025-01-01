8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Вождь мамлюков верхом зовет на помощь Гро Антуан-Жан

Aртикул 424824D Гро Антуан-Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вождь мамлюков верхом зовет на помощь" Гро Антуан-Жан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вождь мамлюков верхом зовет на помощь" Гро Антуан-Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гро Антуан-Жан

Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Наполеон на лошадяхНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Конный портрет князя Бориса ЮсуповаАрси (Arcis et Galatee)Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау. Фрагмент (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Батай де Ваграм (Bataille de Wagram, 6 juillet 1809)Наполеон на поле битвы при ЭйлауВакх и арианами (Bacchus and Arians)
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваНаполеон на лошадяхАвантюристЖокей в сапогах на лошадиВсадник на коне перепрыгивает через барьерКонный портрет князя Бориса ЮсуповаОхота на лис: Жокей на черной лошадиСкачущий всадник с кнутом под мышкой
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Неоклассицизм

Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроНаполеон на лошадяхТрубочист по крышам ГамбургаНаполеон на поле битвы при Эйлау №2Опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВид КоллиураПоследний день Помпеи
Смотреть все