Плакаты Неоклассицизм

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)
арт. 16503D
Брюллов Карл
Цена от
590
Вид на пристань в Нихольме с краном и некоторыми военными кораблями
арт. 411566D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид на церковь Сан-Лоренцо за стенами
арт. 411565D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Беседка в парке усадьбы Сандерумгорд
арт. 411564D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
"Девушка издалека" Из стихотворения Шиллера
арт. 411563D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид на Костер с пристани в Каллехаве
арт. 411562D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Портрет купца Джозефа Рафаэля
арт. 411561D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Корвет Najaden в бурных морях
арт. 411560D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Братья Иосифа приносят свое пальто Иакову
арт. 411559D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид с моста на Копенгагеном с расстоянии
арт. 411558D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид на Виа Сакра, Рим
арт. 411557D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Портрет К.Ф. Дети Холма. Адам Вильхельм, Полин Фредерикке и Йохан Кр. Юлий
арт. 411556D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Корабли под парусом в легкий ветерок ясным летним днем
арт. 411555D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Часть Виа Сакра, Рим (Церковь Святых Космы и Дамиана)
арт. 411554D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Бертель Торвальдсен
арт. 411553D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Три спартанских мальчика занимаются стрельбой из лука
арт. 411552D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Месть Улисса женихам Пенелопы
арт. 411551D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид на север от замка Кронборг
арт. 411550D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Корвет Наджад под парусом
арт. 411549D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид на интерьер Колизея
арт. 411548D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Портрет модели Маддалена или Анна Мария Удден
арт. 411547D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Российский линейный корабль "Асов" и фрегат на якоре на дорогах Эльсинора
арт. 411546D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Вид через три арки третьего этажа Колизея
арт. 411545D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Мендель Левин Натансон Старшие Дочери, Белла и Ханна
арт. 411544D
Эккерсберг Кристоффер Вильхельм
Цена от
590
Портрет Луи дю Сильвестра
арт. 411537D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Автопортрет III
арт. 411536D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Петра Леопольда Габсбург-Лотарингии (позднее Леопольд II)
арт. 411535D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет молодой девушки, вероятно, Джули Карлотта Менгс, сестра художника
арт. 411534D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Спуск
арт. 411533D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Автопортрет II
арт. 411532D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Уильяма Бертона Конингхэма
арт. 411531D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Джона виконта Гарлиса
арт. 411530D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Карлоса III
арт. 411529D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Папы Климента XIII
арт. 411528D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
Портрет Фердинанда IV
арт. 411527D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
590
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