8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Прощание Айвазовский Иван

Aртикул 16984D Айвазовский Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Прощание" Айвазовский Иван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Прощание" Айвазовский Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Айвазовский Иван

Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Берега

Закат на море №9Неаполитанский заливВечерний звонМаяк (Lighthouse)Ракушка на берегу моряЗвенигород (Zvenigorod)Прозрачная вода (Clear water)Горное озеро (Mountain lake) №8Финляндский пейзаж (The Finnish landscape)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)
Смотреть все