Плакат Весенняя симфония Николаос Гизис

Aртикул 431840D Николаос Гизис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Весенняя симфония" Николаос Гизис по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Весенняя симфония" Николаос Гизис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Николаос Гизис

Тематика: Поля

Тематика: Фэнтези люди

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Немецкая

