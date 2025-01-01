8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Вот жених прибывает Николаос Гизис

Aртикул 431841D Николаос Гизис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вот жених прибывает" Николаос Гизис по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вот жених прибывает" Николаос Гизис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Николаос Гизис

Весенняя симфонияКлятваОбручение детейАрхангел, учись для основания верыПосле разрушения Псары
Смотреть все

Тематика: Ангелы

Падший ангелАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонАнгелы (Angels)ИскусствоДва маленьких ангела Кот-ангел
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Золотая осеньМосковский дворикДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиРожь
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйОхота на кабанаЛисток в круге №2Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Равновесие созидания (Balance of creation)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Видение отроку Варфоломею
Смотреть все