8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Русская деревня Сегал Лазарь

Aртикул 434851D Сегал Лазарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Русская деревня" Сегал Лазарь по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Русская деревня" Сегал Лазарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сегал Лазарь

Матрос лежал с трубкойДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореЭмигрантыНатюрморт с тремя горшочками кактусовМатрос 121Дженни читает на диване
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияДвое под зонтом в ЛондонеВенецианские любовникиРомантика ЛондонаДвое под зонтомДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомТанец вдвоемОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Арт композиция №90Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Гитара на столе (1915)Натюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Матрос лежал с трубкойЛежа женщинаДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореРио-де-Жанейро (Сахарная Голова)ЭмигрантыПрости меня ... / Я прощаю тебя!
Смотреть все