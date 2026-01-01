8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Рисунок на банане Сегал Лазарь

Aртикул 435057D Сегал Лазарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Рисунок на банане" Сегал Лазарь по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Рисунок на банане" Сегал Лазарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сегал Лазарь

Матрос лежал с трубкойДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореЭмигрантыНатюрморт с тремя горшочками кактусовМатрос 121Дженни читает на диване
Смотреть все

Тематика: Растения

Красные цветки на фоне озера и закатаТигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Композиция (Composition) №186ПшеницаЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Голодный лев набросился на антилопуРоса на травеРастение
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Пальмы

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Гамак и пальмы на морском берегуЛистья пальмы в стиле неонКотопакси (1855) (Cotopaxi)Неоновые листья пальмыПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмКрасная рубашка, Хомосасса, Флорида (1904)Солнечный тропический пляж с пальмами, яхтами в море и отдыхающими на пляжеИнтерьер Пальмового Дома
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Арт композиция №90Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Гитара на столе (1915)Натюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Матрос лежал с трубкойЛежа женщинаДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореРио-де-Жанейро (Сахарная Голова)ЭмигрантыПрости меня ... / Я прощаю тебя!
Смотреть все