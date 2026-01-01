8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Дон Кихот атакует парикмахера, чтобы захватить бассейн Хейман Фрэнсис

Aртикул 424387D Хейман Фрэнсис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Дон Кихот атакует парикмахера, чтобы захватить бассейн" Хейман Фрэнсис по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Дон Кихот атакует парикмахера, чтобы захватить бассейн" Хейман Фрэнсис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хейман Фрэнсис

Гадалка на кофейной гуще по оригинальному проекту в саду Vaux-hallПортрет группы джентльмена с художникомДжордж Роджерс и его жена Маргарет Роджерс и его сестра Маргарет РоджерсСцена шторма в «Король Лир»семья ВиндзорДжонатан Тайерс с дочерью Елизаветой и ее мужем Джоном ВудомПолет змеяКарточная вечеринкаГросвенор Бедфорд и семья
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваАвантюристНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВсадник на коне перепрыгивает через барьерОхота на лисСкачущий всадник с кнутом под мышкойЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошади
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIБивак (1709-1710)Качели №8Возлюбленное дитя (1790)Солдаты на маршеПейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)
Смотреть все