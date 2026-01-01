8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Булонь Рейссельберге Тео ван

Aртикул 422525D Рейссельберге Тео ван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Булонь" Рейссельберге Тео ван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Булонь" Рейссельберге Тео ван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рейссельберге Тео ван

Большие облакаРыба-скорпион и омары в аквариумеДерево на берегу моряСкалы у моряСосна уземного моря на закате (1915)Лунный свет в Булонь-сюр-Мер (Лунный свет в Булонь-сюр-Мер)Луи ФуллерПортрет СильвииМорской пейзаж №8
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все