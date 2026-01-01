8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Дочь английского посла едет верхом в паланкине Дзонаро Фаусто

Aртикул 425368D Дзонаро Фаусто
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Дочь английского посла едет верхом в паланкине" Дзонаро Фаусто по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Дочь английского посла едет верхом в паланкине" Дзонаро Фаусто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дзонаро Фаусто

Развлечение на каикеРазвлечение в ГексуСалакакРыбак предвещает добычу
Смотреть все

Тематика: Дети

Купание красного коняОпять двойкаМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиВидение отроку ВарфоломеюДевочки вышиваютТройка («Ученики мастеровые везут воду»)Девочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звезду
Смотреть все

Тематика: Парки

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркЛетний садИталия (Italy) №2Бабушкин садИтальянский пейзажЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниОколо дачиНочной город №35
Смотреть все

Тематика: Слуги

Служанка доит корову в сараеБогатый человек сидит за едойГорничная на кухнеВизит женихаКружевницаПисьмоКонюшняМолодая женщина у колыбелиМытье пеплом
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все