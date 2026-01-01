8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Погонщики мулов на постоялом дворе Дюжарден Карел

Aртикул 425543D Дюжарден Карел
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Погонщики мулов на постоялом дворе" Дюжарден Карел по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Погонщики мулов на постоялом дворе" Дюжарден Карел можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюжарден Карел

Овцы и козыПейзаж с двумя ослами, козами и СвиньямиРегенты династии Спинхейс и Ньиве Веркхейс, АмстердамПейзаж с пастушкойИтальянский пейзаж со скотомЖенщина с домашним скотом (A Woman with Cattle and Sheep in an Italian Landscape)Женщина и мальчик с животными (A Woman and a Boy with Animals at a Ford)Животные с мальчиком и пастушкой (Farm Animals with a Boy and Herdswoman)Водопад Тиволи
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)МартИтальянский дворик №6Умбрийская долинаУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26
Смотреть все

Тематика: Ослы

Лекарь на ослеСвалкаМулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятсяДва ослаКорневые-диггеровМойщикПадение с ослаОсел едет по пляжуМужчины и ослы, Рим
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все