8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Арт круги

Aртикул 53373D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Арт круги"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Арт круги" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Круги

Листок в круге №2Круглые формы. Солнце и ЛунаВоздух, Железо и Вода Круги и деревьяЯркая геометрическая композиция в тёплых оранжево-красных тонах с узором из кругов в стиле дискоКруговой арт №37Неоновый желтый кругПод микроскопомСиние круги
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратКомпозиция (Composition) №51
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все