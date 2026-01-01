8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Берёзовый лес (Birch forest) Шильдер Андрей

Aртикул 64378D Шильдер Андрей
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  В нашей компании Вы можете купить плакат "Берёзовый лес (Birch forest)" Шильдер Андрей по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Берёзовый лес (Birch forest)" Шильдер Андрей можно на сайте, оформив online заказ или по телефону.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Шильдер Андрей

ОврагПчельник (Beehouse)Ручей в лесу (Stream in the Forest)
Тематика: Березы

Стволы деревьев березыБерезовая рощаОколо дачиБирюзовый лес №5Берёзы №30На работу (On the job)ОсеньОктябрьОттепель в Гатчине (Thaw in Gatchina)
Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожка
Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
