8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Стены студии (The walls of the studio) Менцель Адольф фон

Aртикул 64512D Менцель Адольф фон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Стены студии (The walls of the studio)" Менцель Адольф фон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Стены студии (The walls of the studio)" Менцель Адольф фон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Менцель Адольф фон

Современный заводБал. УжинКонцерт флейты (Flute concerto)Балкон номера (Balcony room)Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station)Театр (Theater)Ивы на фоне строящегося здания (Willows on the background of the building under construction)Ивы (Willow)Вечер в саду Тюильри
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныИсаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанеша"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Пейзаж с классическими руинами и фигурами
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномЛимоны (Lemons)Букет пионов с размытым фономУмбрийская долинаПионы (Peonies) №8
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все