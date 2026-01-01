8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Яблоки (Apple) Викас Карл

Aртикул 64946C Викас Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Яблоки (Apple)" Викас Карл по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Яблоки (Apple)" Викас Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Викас Карл

Лес (Forest) №4
Смотреть все

Тематика: Яблоки

Яблоки на блюдце (Apples on a plate)Натюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойНатюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойЧерная БутылкаЗеленые яблокиНатюрморт с яблоками и бананами Натюрморт с яблоками и зеленым стеклом Натюрморт: яблоки и баночкаМедведи и яблоки
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномЛимоны (Lemons)Букет пионов с размытым фономУмбрийская долинаПионы (Peonies) №8
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все