8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Сакура в стиле мастихин №5

Aртикул 13638C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Сакура в стиле мастихин №5"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Сакура в стиле мастихин №5" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньПирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Черные кувшинкиНад вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озереОзеро Комо в Италии
Смотреть все

Тематика: Сакура

Гора Фудзияма и сакураСакураДевушка-весна (Spring girl)Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Сакура на фоне ЛуныЗимняя сакураСакура с лодкой на закате
Смотреть все

Тематика: Цветущие деревья

Цветущие ветки миндаляДерево с цветными круглыми листьями №2Дерево (Tree) №2СакураДерево с цветными круглыми листьямиПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Два переплетенных дерева с цветами вместо листьев
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Мастихин

Грациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеАрт лошадь в стиле мастихин №11Небо перед дождемНебо на закатеПрозрачная осень на улице Парижа - композиция в стиле современного импрессионизмаАрт-портрет Альберта Эйнштейна в стиле мастихинЦветок пиона в стиле мастихин на черном фонеИрисы в стиле мастихин №3Корова в стиле мастихин №4
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все