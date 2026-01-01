8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме Аргунов Иван Петрович

Aртикул 17018DАргунов Иван Петрович
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" Аргунов Иван Петрович по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" Аргунов Иван Петрович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Африканка с украшениями и золотыми губами №2ВсадницаДевушка с жемчужной сережкойАдель Блох-Бауэр IIНезнакомка (Неизвестная)Две женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожь
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицТриумф ВенецииАмур и ПсихеяИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Русская

Девятый валЗолотая осеньМосковский дворикУтро в сосновом лесуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Венецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойАдель Блох-Бауэр IIМэрилин Монро на красном фонеСтанчик
Смотреть все