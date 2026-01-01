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Плакат Никита Пустосвят. Спор о вере Перов Василий

Aртикул 17030DПеров Василий
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Никита Пустосвят. Спор о вере" Перов Василий по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Никита Пустосвят. Спор о вере" Перов Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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