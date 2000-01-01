8 (495) 648-66-46

Плакат В саду (ок. 1880 г.) Гийомен Арман

Aртикул 19853C Гийомен Арман
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "В саду (ок. 1880 г.)" Гийомен Арман по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "В саду (ок. 1880 г.)" Гийомен Арман можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гийомен Арман

Путь в ДамиеттуЛе Пюи Барриу, Крез (около 1900 г.)Деревня-сюр-ле-Кото, Валле-де-Шерез (около 1885 г.)Ле Кароль, Валле де ла Люд (1902)Агай-Бей и Семафор (1922)Ла Рош Де Лечо, Крозан (1913)Пейзаж буазе (1890)Набережная де ла Рапе, Париж (1884 г.)Набережная Берси (1874 г.)
Смотреть все

Тематика: Отдых

Леда и Лебедь Бахчисарайский фонтанПраздникМяч №5Девушка на шезлонгеРозы №17На пляже №8МаскарадСиеста
Смотреть все

Тематика: Сады и парки

Летний садВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский паркСад (Garden) №8Итальянский пейзажИталия (Italy) №2Сад (Garden) №2Собиратели апельсиновСтол в саду
Смотреть все

Тематика: Чтение

Обнаженная женщина читает Новая сказка (A new fairy tale)Двое мужчин и женщина ( Two Men and a Young Woman making Music on a Terrace)Девушка читает книгу (Girl reading a book)Любимый поэт (The Favourite Poet)Север ЮгМадам де ПомпадурЛеди опечатывает письмо (Lady Sealing a Letter)Книга (Book)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Лежащая обнаженная №9Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3ЛетомОбнаженная №17Обнаженная №13Египтянка
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все