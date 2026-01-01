8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Любимый поэт (The Favourite Poet) Альма-Тадема Лоуренс

Aртикул 63052D Альма-Тадема Лоуренс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Любимый поэт (The Favourite Poet)" Альма-Тадема Лоуренс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Любимый поэт (The Favourite Poet)" Альма-Тадема Лоуренс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Альма-Тадема Лоуренс

Тематика: Женщины

Тематика: Чтение

Жанры: Бытовой

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Английская

