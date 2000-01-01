8 (495) 648-66-46

Плакат Вид на Триглава Маркус Пернхарт

Aртикул 57129D Маркус Пернхарт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вид на Триглава" Маркус Пернхарт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вид на Триглава" Маркус Пернхарт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Маркус Пернхарт

Вид Марии Лоретто на озере ВертерзееХайлигенблут с видом на ГросглокнерПейзаж озеро с лодкойВид на Триглава и Миттагскогель.Санкт-Рупрехт близ КлагенфуртаОзеро Вертерзее, рыбацкая хижинаГроссглокнерВид на Триглава
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Дубовая рощаАрт природаРожьЗолотая осеньПейзаж ПолесьяАрт природа №2Ручей в берёзовом лесуЛесные дали
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииФудзияма (Fujiyama)Гора Фудзияма (Mount Fuji)Горное озероВодопад №11Пейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажКрымский пейзаж (The Crimean landscape)Водопад №7
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЕгиптянкаЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Москва (Moscow) №10Летний садИтальянская улочка №2Дом у озера (The Lake house)Итальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девушка с цветами (Girl with flowers)Неаполитанский заливЗимний вечер (Winter Evening)Утро в сосновом лесуЛунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)СакураКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все