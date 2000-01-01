8 (495) 648-66-46

Плакат Блюменстиллебен (1786 г.) Иоганн Баптист Дрекслер

Aртикул 57142D Иоганн Баптист Дрекслер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Блюменстиллебен (1786 г.)" Иоганн Баптист Дрекслер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Блюменстиллебен (1786 г.)" Иоганн Баптист Дрекслер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Иоганн Баптист Дрекслер

Тюльпаны, нарциссы, розы и другие цветы в вазе на каменном выступе с бабочками и птичьим гнездом.Натюрморт в лесу с птицей, на который напал ястребБлюменстиллебен с Фрюхтеном (1790)Большой цветочный натюрморт с птицами (1799 г.)
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Сирень (Lilac) №2Розы (Roses)Японская ваза с розами и анемонами (Still Life Japanese Vase with Roses and Anemones)Пионы (Peonies) №8Пионы №15Букет (Bouquet) №27
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девушка с цветами (Girl with flowers)Неаполитанский заливЗимний вечер (Winter Evening)Утро в сосновом лесуЛунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)СакураКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Марс и ВенераАмур и ПсихеяСатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)Закат №48Триумф ВенецииПредсмертные звуки (The sounds, followed by death)Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф Венеры (1740)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

Дерево жизниСидящий мужчина Ню (Автопортрет)Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)ПоцелуйАдель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Автопортрет с китайским растением (1912)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все