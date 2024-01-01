8 (495) 648-66-46

Плакат Горный попугай Новой Зеландии, или кеа (1884–1887) Александр Фрэнсис Лайдон

Aртикул 81371D Александр Фрэнсис Лайдон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Горный попугай Новой Зеландии, или кеа (1884–1887)" Александр Фрэнсис Лайдон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Горный попугай Новой Зеландии, или кеа (1884–1887)" Александр Фрэнсис Лайдон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Александр Фрэнсис Лайдон

Бирюзовый (1884-1887)Золотоголовый попугай, или полумесячный попугай (1884-1887)Длиннохвостый попугай, или лорикет (1884-1887).Зелёный земляной попугай (1884-1887)Краснобрюхий попугай (1884-1887)Разноцветный попугай (1884-1887)
Смотреть все

Тематика: Попугаи

Желтый попугайПопугай и цветы (Parrot and flowers)Парочка синих попугаев на чёрном фонеНатюрморт с попугаемКакапо или совиный попугай в естественной среде обитания - эндемик Новой ЗеландииТукан и попугай на композиции с гибискусамиПопугай на сосне (Parrot in a pine tree)ПопугаиТропическая композиция из пальмовых листьев, бордовых цветов анемоны с синим и зелёным попугаями на чёрном фоне
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Даниил в логове львовКотятаКоты (Cats) №3
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Голый ребенок Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Поцелуй
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Бирюзовый лесПионы (Peonies) №8Мост под дождемМальчик с яблокомПожар в Лондоне (1826)Италия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПоп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеПионы №16Тропические райские птицы.Поймали (1919)Кит в облаках в скандинавском стилеМужчина-йог медитирует в позе лотоса
Смотреть все