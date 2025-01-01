8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Питахайи (драконный фрукт) Кало Фрида

Aртикул 84678D Кало Фрида
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Питахайи (драконный фрукт)" Кало Фрида по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Питахайи (драконный фрукт)" Кало Фрида можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кало Фрида

Натюрморт с арбузамиАвтопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами.Натюрморт с попугаем и фруктамиСемейный портрет (незаконченный)Возьми другогоЖивая жизньАкварельКокосыВитрина на улице Детройта
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Натюрморт с яблоками, виноградом и виномЖук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Итальянский обед с виномЯблока и ящерица (Apple and lizard)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Студия (The Studio) №2Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмЖивописец и Модель (Painter and Model)Кот и рыбки (Cat and fish)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Мексиканская

Скелет с гитаройКоллективные самоубийства (Collective Suicide)Сапатисты (Zapatistas)Натюрморт с арбузамиУтро в Авиле (Долина Эмблс)Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами.Натюрморт с попугаем и фруктамиСемейный портрет (незаконченный)Возьми другого
Смотреть все