8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Натюрморт с попугаем и фруктами Кало Фрида

Aртикул 84692D Кало Фрида
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Натюрморт с попугаем и фруктами" Кало Фрида по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Натюрморт с попугаем и фруктами" Кало Фрида можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кало Фрида

Питахайи (драконный фрукт)Натюрморт с арбузамиАвтопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами.Семейный портрет (незаконченный)Возьми другогоЖивая жизньАкварельКокосыВитрина на улице Детройта
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Фрукты на столеЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Натюрморт с яблоками, виноградом и виномЖук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Итальянский обед с виномЯблока и ящерица (Apple and lizard)
Смотреть все

Тематика: Попугаи

Тукан и попугай на композиции с гибискусамиЖелтый попугайПопугай и цветы (Parrot and flowers)Парочка синих попугаев на чёрном фонеНатюрморт с попугаемКакапо или совиный попугай в естественной среде обитания - эндемик Новой ЗеландииПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмТропическая композиция из пальмовых листьев, бордовых цветов анемоны с синим и зелёным попугаями на чёрном фонеПопугай на сосне (Parrot in a pine tree)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Lilac) №2Сирень (Iilac) №13Натюрморт с нежными розами в стеклянной вазе
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Студия (The Studio) №2Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмЖивописец и Модель (Painter and Model)Кот и рыбки (Cat and fish)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Мексиканская

Скелет с гитаройКоллективные самоубийства (Collective Suicide)Сапатисты (Zapatistas)Питахайи (драконный фрукт)Натюрморт с арбузамиУтро в Авиле (Долина Эмблс)Автопортрет на границе между Мексикой и Соединенными Штатами.Семейный портрет (незаконченный)Возьми другого
Смотреть все