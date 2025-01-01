8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Классический морской порт на закате Лоррен Клод

Aртикул 86940C Лоррен Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Классический морской порт на закате" Лоррен Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Классический морской порт на закате" Лоррен Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лоррен Клод

Пейзаж с нимфой ЭгериейПейзаж с Ацисом и ГалатеейКаприччио с руинами Римского ФорумаТроянские женщины поджигают свой флотПейзаж с танцующими нимфой и сатиромХудожник, изучающий природуПейзаж с танцующими сатирами и нимфамиИаков с Лаваном и его дочерьмиВосход
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиБуря на море (Storm at sea)
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль на закатеРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат над Ялтой (1861 г.)Венеция на закате (1873)Африканский пейзаж на закатеРуки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах заката
Смотреть все

Тематика: Порты

ПортофиноПристань в Ялте (Pier in Yalta)Батум (Batum)Порт в ГрецииПорт (Port)Парсуник в порту, Сардиния, ИталияПорт в Нью-Йорке (Port of New York)Белые парусники в портуПароходы в порту (Ships in port)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильБорзая, выходящая налевоСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 года
Смотреть все